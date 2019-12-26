Звіробій розповіла, про що її питали у ДБР

Волонтерка Маруся Звіробій (Олена Біленька) заявила, що сьогоднішній допит у Державному бюро розслідувань відповідав усім правовим нормам.

Про це вона сказала у коментарі журналістам під будівлею ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент допит в ДБР відповідав усім правовим нормам. Все було пристойно, і я подивлюся, як це буде тривати (далі - ред.). Мене опитував слідчий, який приходив до мене з обшуком, і зі мною були два мої адвокати. Прискіпатися немає до чого сьогодні, молодці. Сьогодні у мене був адекватний допит”, - сказала Звіробій.

Вона уточнила, що у кримінальному провадженні щодо погроз Президентові залишається у статусі свідка.

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“(На допиті) питали, знаю я Федину чи ні. Всі знають Федину. І про Facebook (про трансляцію у Fb — ред.). Ще питали, чи є у мене негативне ставлення до Зеленського. Я не знаю: дуже переживати за людину, яку можуть підірвати, це негативне чи позитивне ставлення? Це філософське питання. Тому вже не знаю, як вони це там "розшифрують”, - сказала волонтерка.

За її словами, наступний її допит у ДБР заплановано на 10 січня, на 11:00.

Як повідомлялося,28 листопада слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій. Вона разом з народним депутатом Софією Фединою є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.