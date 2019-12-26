Маруся Звіробій прийшла на допит у ДБР

Волонтерка Маруся Звіробій прийшла на допит до Державного бюро розслідувань як свідок у справі, порушеній щодо погроз Президенту Володимиру Зеленському.

Волонтерка прийшла до ДБР разом з адвокатами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні в мене буде допит. Зараз я тут стою як свідок”, - сказала Звіробій журналістам.

На запитання, чи взяли у ДБР до уваги ті документи, які вона раніше подавала (заяву про доступ до публічної інформації з проханням повідомити її процесуальний статус у кримінальному провадженні і які негласні слідчі дії були проведені), вона відповіла, що “взяли до уваги наші поради”.

Наразі Звіробій з адвокатами зайшла у приміщення ДБР.

Під стінами Держбюро зібрались активісти, щоб її підтримати.

Поряд перебувають правоохоронці, зокрема, і поліція діалогу.

Як повідомлялося, 28 листопада слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій. Вона та народний депутат Софія Федина є фігурантами справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента. Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.

2 грудня у ДБР відбувся допит Звіробій у справі, порушеній за фактом погроз Президенту Володимиру Зеленському.