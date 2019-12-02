Адвокат з’ясовує у ДБР статус Звіробій у справі

Адвокат Андрій Писаренко подав заяву до Державного бюро розслідувань з проханням повідомити процесуальний статус його підзахисної - волонтерки Марусі Звіробій (Олени Біленької).

Про це він повідомив у коментарі журналістам у понеділок після відвідання разом з нею ДБР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я подав адвокатський запит з проханням пояснити процесуальний статус мого клієнта та які негласні слідчі дії проводилися”, - сказав він.

Адвокат додав, що його клієнтка Маруся Звіробій також подала до ДБР заяву про доступ до публічної інформації з проханням повідомити її процесуальний статус у кримінальному провадженні і які негласні слідчі дії були проведені.

Сама волонтерка Звіробій назвала слідчого у своїй справі “нормальним парнєм”, а директора ДБР Романа Трубу таким, що діє “по беспредєлу”.

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”Слідчий - нормальний парєнь. Ми вже дружим. Але те, що твій командир сволота — це нічого не відміняє. Він діє по беспредєлу, і я не збираюся на це не зважати тільки тому, що мій слідчий хороший парєнь. Не пройде цей фокус”, - сказала вона.

Як повідомлялося раніше, слідчі ДБР і спецпризначенці СБУ провели обшук у помешканні учасниці АТО і волонтерки Марусі Звіробій (Олена Біленька).

Вона разом з народним депутатом Софією Фединою є фігурантами справи, порушеної за фактом їх висловлювань на адресу президента.

Йдеться про спільне відеозвернення Звіробій і Федини, яке вони записали 26 жовтня.