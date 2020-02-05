Кабмін планує схвалити законопроєкт про заохочення для контрактників

Уряд під час засідання у середу, 5 лютого, планує затвердити законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Про це повідомляється у порядку денному засідання, опублікованому на Урядовому порталі.

Урядовці також мають намір затвердити проєкт закону "Про фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Крім того, представники уряду планують схвалити проєкти постанов про затвердження Протоколу між Кабміном України та урядом Аргентинської Республіки про внесення змін до Угоди про скасування віз; щодо затвердження Угоди з урядом Монголії про взаємне скасування віз; щодо ліквідації територіальних органів адміністрації Державної прикордонної служби; щодо внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України; про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту;

У середу Кабмін розгляне проєкти розпоряджень про схвалення концепції державної цільової програми забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, та внутрішньо переміщених осіб на період до 2025 року; щодо реалізації пілотного проєкту фінансування професійної (професійно-технічної) освіти.

На порядку денному також проєкт розпорядження про внесення змін до плану заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2019—2021 роки.