Уряд вніс у Раду законопроєкт про часткову приватизацію УЗ і Нафтогазу

Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Як зазначено на сайті парламенту, документ було зареєстровано 3 лютого.

Водночас текст законопроєкту та пояснювальна записка до нього поки не опубліковані.

Як повідомляв Укрінформ, 15 січня Кабінет міністрів затвердив перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати.

До переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не може бути меншою за 50 відсотків +1 акція та не підлягає приватизації, увійшли, зокрема, публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", акціонерне товариство "Магістральні газопроводи України", "Укртрансгаз", Публічне акціонерне товариство "Укрнафта", Акціонерне товариство "Укргазвидобування", акціонерне товариство "Укртранснафта".

У списку також є ПАТ "Київський завод "Радар", Науково-виробниче об’єднання "Київський завод автоматики", завод "Маяк", Український науково-дослідний інститут авіаційної технології, Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів.

Окрім того, не можна приватизувати Укрзалізницю, Укрпошту, АТ "Хартрон".

До переліку акціонерних товариств, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, становить 100 відсотків, державних унітарних та казенних підприємств, що не підлягають приватизації, увійшли Національна атомна енергогенеруюча компанія переліку"Енергоатом", "Укргідроенерго", Національна енергетична компанія "Укренерго", "Спецоборонмаш", Харківський механічний завод, Центральне конструкторське бюро "Протон".

У списку - Державне підприємство "Антонов", Житомирський бронетанковий завод, Державне підприємство "Завод імені В. О. Малишева", Харківський бронетанковий завод та низка інших.