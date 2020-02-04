Уряд планує запустити єдину платформу документообігу для всіх міністерств — Дубілет

В уряді планують створити єдину для всіх міністерств платформу для обміну документами.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив у інтерв'ю Інтерфакс Україна.

"Зараз я працюю над тим, щоб запустити єдину платформу на всі міністерства, щоб усі працювали в єдиному середовищі, щоб усі документи ходили в одному середовищі, щоб усі співробітники були в одному середовищі, щоб усі завдання фіксувалися в одному середовищі", - повідомив він.

Дубілет уточнив, що це оупенсорсне (оупенсорс - програмне забезпечення із відкритим сирцевим кодом) рішення, яке раніше розроблялося на базі iGov. Зараз цей софт безкоштовно передали на баланс держави, і його можна розвинути в повноцінний продукт. Таким чином, можна зменшити витрати на підтримку нових систем документообігу в різних держорганах.

Міністр додав, що до кінця лютого в уряді запустять секретаріат уряду і проходження нормативно правових актів в інших міністерствах, а повністю по всьому Кабміну - до кінця першого півріччя.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України скасував дублювання е-декларацій у папері.