“Слуги народу” знову підуть на тренінги

Народні депутати від фракції "Слуга народу" будуть проходити тренінги в навчальному центрі у партійному офісі.

Про це журналістам у кулуарах парламенту сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зрозуміли, що зараз з точки зору, скажімо так, витрати державних коштів, тому що наша партія отримує державне фінансування, ми не можемо вже собі дозволити вивозити депутатів у такі дорогі готелі п'ятизіркові. Це за державний кошт недоцільно. Ми перейдемо на формат постійнодіючого навчального центру", - зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що навчальний центр діятиме в офісі партії.

"У нашому офісі в "Парковому" буде здійснюватися навчання, буквально воно розпочинається в березні-квітні. Цієї весни будуть постійно якісь тренінги, вони будуть стосуватися і того, як комунікувати депутатам на ефірах, і не на ефірах, і робота з громадянами, і законотворча робота, теж є питання щодо цього. І, звичайно, якісь такі світоглядні речі знов-таки, які в нашій програмі навчання в Трускавці були", - розповів Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, з 29 липня по 4 серпня у Трускавці, в курортному 5-зірковому комплексі «Ріксос-Прикарпаття», пройшло навчання близько 250 народних депутатів, обраних від партії «Слуга народу». Тижневий експрес-курс був підготовлений кращими українськими фахівцями від партії "Слуга народу" у партнерстві з Київською школою економіки. Тоді зазначалося, що це перший треніг у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом усього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.