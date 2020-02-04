Пристайко сподівається на великий обмін “усіх на всіх”

Українська сторона готує черговий обмін утримуваними особами та сподівається, що він буде великим.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній з чеським колегою Томашем Петршічеком пресконференції у Празі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дійсно готуємо черговий обмін. Ми все ще віримо в можливість завершити ближчим часом обмін “всіх на всіх”, - заявив Пристайко.

Він сподівається, що це буде “дуже великий, масовий обмін”, у якому “знайдеться місце для переважної більшості кримських татар”, яких в останніх “хвилях” обмінів вдалося повернути не так багато.

Це питання, додав міністр, у понеділок, 3 лютого, обговорювалося з президентом Туреччини Реджепом Теїпом Ердоганом під час його візиту до Києва.