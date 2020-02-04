Шмигаль склав присягу у Раді

Новопризначений віцепрем'єр-міністр - міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль склав присягу члена Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, Шмигаль Денис Анатолійович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України урочисто присягаю на вірність українському народові, зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, обстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий і демократичний розвиток суспільства", - сказав Шмигаль.

Урядовець підписав присягу в присутності народних депутатів за трибуною парламенту.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав Шмигаля і побажав йому плідної і успішної роботи.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні ВР Верховна Рада розглянула питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримала її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання.

Також Рада призначила Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України. За ухвалення відповідної постанови № 2768 проголосували 278 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти голосах.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступником генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго». 1 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Фото: Едуард Крижанівський