Іран пропонував сім'ям загиблих в авіакатастрофі по $80 тисяч, але цього замало - Президент

Іран пропонував виплатити по 80 тисяч доларів компенсації рідним громадян України, які загинули у катастрофі літака МАУ під Тегераном 8 січня, проте українська сторона на це не погодилась.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у коментарі ТСН.Тиждень.

"Вони (іранська сторона - ред.) запропонували одразу 80 тисяч доларів кожній сім’ї кожного загиблого, але ми на це не погодились. Мені здається, що це замало. Коли дружина загиблого каже, що чоловік був єдиний годувальник, а в неї роботи немає і дитині треба до інституту вступати – 80 тисяч доларів це зовсім замало. Хоча, звичайно, не вимірюється людське життя жодними грошима, але ми будемо тиснути, щоб виплати були більшими", - повідомив він.

Зеленський додав, що Україна таки подаватиме до міжнародного суду.

"У будь-якому разі буде міжнародний суд, у будь-якому разі буде компенсація, частина компенсації. Від нашої держави ми, що могли одразу дати кожній родині, видали по 200 тисяч гривень. Друга частина компенсації – від МАУ через страхові компанії. Там складна ситуація, страховим компаніям нелегко зараз з іранською стороною працювати, оскільки Іран під санкціями. Вихід вже знайшли, вже для однієї родини підготовлені документи. Всі ці документи збираються вручну, за деякий час все буде виплачено", - сказав глава держави.

Він також висловив переконанняя, що Україна в судах виграє.

"Україна точно виграє, ми все виграємо", - заявив глава держави.

Як повідомлялося, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі Міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебувало 167 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед загиблих були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Іранська влада 11 січня визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.