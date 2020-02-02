Іран від самого початку знав, що літак МАУ збила ракета - Зеленський

Іранська сторона знала від самого початку, що літак МАУ збила ракета, і про це свідчить запис розмови між диспетчерською Тегерана та екіпажем іранського літака, що у момент катастрофи саме йшов на посадку.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у коментарі ТСН.Тиждень.

"Зараз ми маємо ще один запис. Чому я кажу "ще один" - тому що у Мережі з’явилось відео з невідомих акаунтів, на якому видно збиття чогось чимось. Спочатку було так. А зараз наші фахівці мають запис... Це запис диспетчерської Тегерана з літаком Ірану, який йшов тоді на посадку. Наш літак злетів, а о 6:30 повинен на посадку був іти іранський літак. Він все це бачив, і екіпаж почав розмовляти з диспетчером. Там все чути – він каже, що "мені здається, що летить ракета" - він це говорить і перською, і англійською мовами, там все зафіксовано. Дійсно, це доводить, що іранська сторона знала від самого початку, що наш літак збила ракета, це їм було відомо вже на момент збиття. Після цього пострілу іранський диспетчер виходить на зв’язок з нашим літаком дуже багато разів, але там тиша", - наголосив глава держави.

На його думку, диспетчер, найімовірніше, розумів, що стався вибух, проте що було його причиною, міг і не зрозуміти.

"Спеціалісти будуть розслідувати цей запис крок за кроком", - сказав Зеленський.

За його словами, від самого початку версію іранської сторони про те, що катастрофа сталася через технічну помилку, Україна відкидала. "Ми знали, що цього не може бути. Я про це говорив, може, не так відкрито. Але, коли ми приїхали до батьків та рідних всіх загиблих, я говорив, що не було жодної помилки екіпажу. Ми це точно знаємо. Ми тоді знали, що літак новий, один із найкращих екіпажів. Ми розуміли, що іранці, невідомо хто саме, але хотіли таким способом неправомірно захищатись – тиснути в інформаційному полі, що це така технічна помилка. Але ми вже мали докази, що цього не може бути", - сказав глава держави.

Він також наголосив, що група у складі 45 українських фахівців, яка вирушила до Ірану у першу ж ніч після трагедії, спочатку не мала нікуди доступу. "Вони не могли знайти багато частин літака – не було кабіни, не було сидінь. А за сидіннями в таких випадках часто можна встановити, чи це був вибух, оскільки частинки, деталі від пристрою застрягають у м’якій обшивці... Як я вже говорив, не було кабіни, сидінь, а також одного крила. І в тій частині літака, де не було крила, було зрозуміло, що був якийсь вибух – за кольором того боку літака, де не було крила. Всю цю інформацію ми одразу отримали від наших експертів", - розповів Президент.

За його словами, наші фахівці не мали й доступу до диспетчерської, до жодних записів.