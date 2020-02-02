Україна і Туреччина ведуть понад 50 проєктів у військово-технічній галузі - посол

У сфері військово-технічного співробітництва, одній з найуспішніших у відносинах між Україною та Туреччиною, реалізується понад 50 спільних проєктів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«ВТС - це яскравий приклад стратегічного партнерства в дії... Зараз у нас на різних стадіях реалізації перебуває понад 50 проєктів. Серед них один з найважливіших стосується закупівлі у Туреччині бойових БПЛА і постачання ДП «Івченко-Прогрес» українських двигунів для виробництва турецького БПЛА «Акинджи», - сказав дипломат.

Він зауважив, що співпраця з Туреччиною у військово-технічній сфері стосується не лише купівлі-продажу продукції, а вже вийшла на рівень розробки та спільного виробництва.

«Наша взаємодія сприяє зміцненню обороноздатності наших країн, Україні ці проєкти допомагають зменшити смертність наших воїнів, зміцнити армію», - наголосив Сибіга.

За його словами, існують також перспективи посилення двосторонньої співпраці у сфері авіабудування.

Як повідомлялося, 3 лютого в Україну прибуде президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Під час візиту відбудеться засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною.