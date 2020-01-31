Порошенко у Брюсселі: ЄС не дозволив Путіну звільнитись від санкцій

Порошенко у Брюсселі: ЄС не дозволив Путіну звільнитись від санкцій

Укрінформ
Європейський Союз не дозволив президентові РФ Володимиру Путіну дестабілізувати європейську єдність навколо санкцій за порушення Росією міжнародного законодавства, які на сьогодні залишаються головним механізмом для стримування військової агресії РФ в Україні.

Про це заявив у Брюсселі колишній Президент України, чинний народний депутат Петро Порошенко в інтерв’ю виданню EurActiv.

«Путін хотів би дестабілізувати єдність Європейського Союзу, перейти до ситуації «бізнес як завжди». Я пишаюся тим, що моя команда не дозволила Путіну перейти на двосторонній рівень. Пишаюся, що у нас чудові відносини з Європейським Союзом, ми утримуємо санкції, які, дійсно, є єдиним механізмом утримувати Путіна за столом переговорів, чинити тиск на Росію з вимогою вивести війська з окупованих територій Донбасу і Криму», - сказав український політик.

Він нагадав, що колишній прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв після своєї відставки визнав, що санкції ЄС і всієї міжнародної проукраїнської коаліції є дуже болючими для Росії.

Порошенко подякував Євросоюзу, який уже шість років поспіль зберігає єдність у дотриманні режиму санкцій за порушення Росією міжнародного законодавства.

«Це та ціна, яку Росія платить за 14 тисяч вбитих українців, включаючи більше 3 тисяч українських військовослужбовців і 11 тисяч цивільних», - додав він.

Експрезидент наголосив на важливості того, щоб весь світ розумів: те, що відбувається на Донбасі, не є «громадянським конфліктом» - це російська агресія проти суверенної та незалежної держави.

«Росії не потрібен Донбас, як їй не потрібен і Крим. Росії потрібна вся Україна, щоб відновити «друге видання» Радянського Союзу. Ключовий елемент для цього – намагання Росії утримати контроль над кордоном з Україною. Саме тому необхідна широка міжнародна присутність на цьому кордоні до виборів (на Донбасі)», - зауважив український політик.

Він підкреслив, що «формула Штайнмаєра» не має нічого спільного із Мінськими домовленостями, які визначають послідовність врегулювання: спочатку - безпека, потім – політична складова. За словами Порошенка, сам Штайнмаєр не є «батьком» цієї формули, адже дискусії навколо неї були започатковані з ініціативи Путіна та міністра закордонних справ РФ Лаврова, які намагалися «спростити» досягнуті домовленості у власних інтересах.

«Ані в Європі, ані за стандартами ОБСЄ не є прийнятним, щоб вибори на Донбасі були проведені за присутності російських окупаційних військ. Чому? Тому що це не будуть вибори. Це - призначення російськими окупаційними військами своїх маріонеток, що не має нічого спільного ані з демократією, ані з інтересами населення окупованого Донбасу», - наголосив Порошенко.

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Як повідомлялося, у комюніке грудневого паризького саміту в нормандському форматі зазначається, що сторони вважають за необхідне впровадити "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство згідно з версією, узгодженою в рамках Н4 та Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року ухвалила зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент Володимир Зеленський підписав його 18 грудня.

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