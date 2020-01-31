Шмигаль запевняє, що ні з Павлюком, ні з Ахметовим не знайомий

Голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, який є кандидатом на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій, стверджує, що не знайомий з бізнесменами Іллею Павлюком та Рінатом Ахметовим.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, коментуючи чутки про те, що він нібито є креатурою бізнесмена Іллі Павлюка.

“Не знаю такої людини (Павлюка - ред), і ніхто мені не представлявся як людина Павлюка. Мені це питання вже ставили, що десь було таке звинувачення, я зразу казав: такої людини не знаю. Й до цього часу нічого не змінилось – я з Павлюком так і не познайомився”, - заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що раніше працював у компанії ДТЕК, зокрема два роки обіймав посаду керівника Бурштинської ТЕС. “Я заходив як заступник генерального директора АТ “ДТЕК Західенерго”, а потім обійняв посаду керівника Бурштинської ТЕС. Рівень менеджменту, з яким я спілкувався – це керівник “ДТЕК Енерго” Дмитро Сахарук і керівник “ДТЕК” Максим Тімченко. Але навіть із ними я, за великим рахунком, перетинався лише на офіційних нарадах. А акціонера “ДТЕК” я бачив, як і всі, тільки по телевізору”, - запевнив він.

Як відомо, 100% компанії ДТЕК належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Фото: Галицький Кореспондент