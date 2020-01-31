За екологічну ситуацію в ОРДЛО відповідає держава-окупант — Кулеба

Для вирішення екологічних проблем в ОРДЛО після деокупації Україні буде необхідна підтримка міжнародного співтовариства.

Про це в інтерв'ю Укрінформу за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна ЄС заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Відповідальною за екологічну ситуацію в ОРДЛО станом на зараз, відповідно до міжнародного права, є держава-окупант. А коли відбудеться деокупація цих територій — а я переконаний, що вона рано чи пізно відбудеться, - треба буде усім світом розгрібати ті проблеми, які Росія там створила", - сказав він.

За словами Кулеби, вони настільки фундаментальні, що самотужки Україна з ними не впорається, знадобиться підтримка міжнародного співтовариства.

Водночас він зауважив, що ці екологічні загрози і проблеми безпосередньо підпадають під дію одразу кількох пунктів Цілей сталого розвитку ООН.

"Будемо працювати над тим, аби мобілізувати достатню кількість міжнародної підтримки для вирішення цих проблем", - зазначив віцепрем'єр.