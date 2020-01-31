"ЄС" просить Рахункову палату перевірити, за який кошт Зеленський був в Омані

Депутатська фракція політичної партії "Європейська солідарність" направила звернення до голови Рахункової палати з вимогою провести перевірку витрат державних коштів у період перебування Президента України Володимира Зеленського в Омані у січні 2020 року.

Про це йдеться в заяві політичної сили.

"Аби унеможливити зловживання владою з боку Президента, необхідно застосовувати функцію парламентського контролю – єдиний механізм для протидії суперечливій інформації про деталі президентської подорожі. Завдяки залученню Рахункової палати "Європейська солідарність" розраховує встановити істинну ціну відпустки Зеленського в Омані... ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що офіційне звернення до голови Рахункової палати України підписали 6 депутатів фракції.

"Зважаючи на значний суспільний інтерес, фракція очікує на невідкладну перевірку витрат державного бюджету, згідно з вимогами чинного законодавства", - наголошується у заяві.

При цьору у партії припускають, що "більшість із супроводу Президента потрапили в Оман за кошти платників податків".

Як повідомляв Укрінформ, 5 січня Офіс Президента повідомив, що Зеленський разом із родиною прибув до Оману рейсовим літаком за власні кошти.

14 січня помічник Президента Андрій Єрмак заявив, що поїздка глави держави в Оман, під час якої Зеленський зустрічався з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою та обговорював зміцнення відносин між країнами, була приватною й "ні копійки бюджетних грошей не було витрачено ні на дорогу туди, ні на дорогу назад".

Єрмак додав, що "всі спекуляції, а також конспірологічні теорії з приводу літака Медведчука, куди і як цей літак летів, не мають під собою ніяких підстав і є продовженням брудних технологій, які мали місце ще за часів президентської кампанії".

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський відпочивав в п'ятизірковому готелі на узбережжі Оманської затоки разом із сім'єю. А після отримання інформації про катастрофу літака МАУ під Тегераном нібито вилетів із Оману приватним літаком, що належить народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку. Згодом Медведчук спростував ці дані.