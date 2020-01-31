США вважають Україну фортецею між Східною Європою і авторитаризмом - Помпео

Сполучені Штати Америки розглядають Україну як фортецю між Східною Європою і авторитаризмом і країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео на спільному брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Українці мають знати, що Україна є важливою країною. Це не просто географічне серце Європи, це, фактично, оплот і фортеця між Східною Європою і авторитаризмом... Сьогодні я хочу сказати, що у нас є чіткий посил: США вбачають Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя", - сказав Помпео.

У цьому контексті він підкреслив, що майже 14 тис. українців загинули за свободу свої країни, багато людей продовжують страждати через конфлікт на Донбасі.

За словами Помпео, під час перемовин він запевнив Президента Зеленського, що США будуть і надалі підтримувати Україну у здійсненні рішучих антикорупційних реформ, розбудові верховенства права, поліпшенні інвестиційного клімату, реформуванні оборонного сектору і досягненні енергонезалежності.

Фото: Офіс Президента