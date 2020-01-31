Помпео: Підтримка України з боку Штатів непохитна

Помпео: Підтримка України з боку Штатів непохитна

Укрінформ
Державний секретар США Майк Помпео запевнив, що підтримка України з боку США є непохитною.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Держсекретаря США, під час його візиту до України будуть обговорюватись шляхи розвитку стратегічного партнерства між двома державами.

"Підтримка України з боку США непохитна, і я маю намір підкреслити це, коли я зустрінуся з керівниками українського уряду, щоб обговорити шляхи просування нашого стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної та демократичної держави", — йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляло агентство, 30 січня Державний секретар США Майк Помпео прибув до України.

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