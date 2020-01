Помпео: Підтримка України з боку Штатів непохитна

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами Держсекретаря США, під час його візиту до України будуть обговорюватись шляхи розвитку стратегічного партнерства між двома державами.

"Підтримка України з боку США непохитна, і я маю намір підкреслити це, коли я зустрінуся з керівниками українського уряду, щоб обговорити шляхи просування нашого стратегічного партнерства і зміцнення позиції України як вільної та демократичної держави", — йдеться у повідомленні.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8