Зеленський оновив склад Стратегічної ради між Україною і Туреччиною

Зеленський оновив склад Стратегічної ради між Україною і Туреччиною

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

Відповідний указ №30/2020 опублікований на сайті глави держави.

"На зміну статті 2 указу Президента України від 11 січня 2012 року № 9 "Питання української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою" (зі змінами, внесеними указами від 19 березня 2015 року № 155, від 5 жовтня 2016 року № 431 та від 6 жовтня 2017 року № 308) затвердити новий персональний склад української частини Стратегічної ради високого рівня між Україною і Турецькою Республікою", - зазначається в документі.

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Головою української частини Ради є Президент Володимир Зеленський.

Крім нього, до складу Ради увійшли керівник ОП Андрій Богдан, помічник Президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Ігор Жовква, міністр оборони Андрій Загороднюк, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель та міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

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