Кабмін планує схвалити законопроєкт про третейські суди та зміни до Кримінального кодексу

Кабінет міністрів на засіданні планує затвердити законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України" щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду.

Про це йдеться у порядку денному засідання на 29 січня, який оприлюднений на Урядовому порталі.

Також урядовці можуть затвердити законопроєкти про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення рівня відповідальності за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки та про внесення змін до деяких законів щодо участі України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

Крім того, члени Кабміну розглянуть проєкти постанов про внесення змін до переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється; щодо деяких питань в’їзду/виїзду громадян України на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях та деякі питання обліку громадян України, які проживають за межами України.

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Урядовці планують ухвалити проєкти розпоряджень щодо затвердження плану заходів з реалізації Стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року і щодо реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

На порядку денному також низка інших питань.