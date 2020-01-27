Кабмін вніс у Раду законопроєкт про компенсації затримок зарплат і пенсій

Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради законопроєкт про компенсації за затримки виплат.

Про це інформує пресслужба Мінсоцполітики.

“Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради схвалений на останньому засіданні 24 січня 2020 року проєкт Закону України “Про внесення змін до статті 2 Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати”, який спрямований на боротьбу з боргами по виплатам громадянам”, - ідеться в повідомленні.

Як розповіла міністр соціальної політики Юлія Соколовська, законопроєкт сприятиме мінімізації корупційних ризиків через чіткість встановленої у законі адміністративної процедури прийняття рішень.

Соколовська пояснила, що серед основних змін, запропонованих урядом на розгляд народних депутатів, - встановлення чіткого переліку виплат, за затримку яких передбачається компенсація.

При цьому механізм виплат не змінюється і враховує інфляцію за період їх затримки, зауважила міністр.

У Мінсоцполітики нагадують, що законопроєкт встановлює наступний вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться їх компенсація: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством), соціальні виплати, стипендії, заробітна плата (грошове забезпечення), сума індексації грошових доходів громадян.