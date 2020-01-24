Уряд ініціює компенсації у разі затримки пенсій та зарплат - Гончарук

Кабінет міністрів затвердив законопроєкт, який передбачає здійснення компенсацій людям у разі затримок виплат.

Як повідомив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram-каналі, таке рішення ухвалене на засіданні уряду 24 січня.

"Уряд ініціює здійснення компенсацій людям у разі затримок із виплатами. Законопроєкт буде подано до парламенту", - написав Гончарук.

Він зауважив, що для усунення корупційних ризиків встановлено вичерпний перелік грошових доходів громадян, за порушення строків виплати яких проводиться компенсація: пенсії або щомісячне довічне грошове утримання; соціальні виплати; стипендії; заробітна плата (грошове забезпечення).