Середній розмір лікарняних за рік збільшився на 26%
Укрінформ
За підсумками 2019 року середньоденний розмір лікарняних збільшився на 26%.
Про це йдеться на сайті Фонду соціального страхування.
"За підсумками 2019 року середній розмір допомоги за лікарняними від Фонду соціального страхування України становив 281,4 грн за кожен день хвороби. Це на 26% більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом торік на фінансування допомоги з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд гривень. Виплати отримали майже 2,2 млн працюючих.
Допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких страхових випадків:
- тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
- необхідності догляду за хворою дитиною (докладніше у роз’ясненні);
- необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
- догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;
- карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;
- тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;
- протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;
- перебування на лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм.