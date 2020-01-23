Середній розмір лікарняних за рік збільшився на 26%

За підсумками 2019 року середньоденний розмір лікарняних збільшився на 26%.

Про це йдеться на сайті Фонду соціального страхування.

"За підсумками 2019 року середній розмір допомоги за лікарняними від Фонду соціального страхування України становив 281,4 грн за кожен день хвороби. Це на 26% більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом торік на фінансування допомоги з тимчасової втрати працездатності було направлено 9,9 млрд гривень. Виплати отримали майже 2,2 млн працюючих.

Допомога з тимчасової непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання одного з таких страхових випадків: