Заступника міністра часів Януковича арештували - застава майже 6 мільйонів

Суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів Януковича, якого 27 січня екстрадували із Грузії.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"28 січня 2020 року за результатами розгляду слідчим суддею Вищого антикорупційного суду клопотання детектива НАБУ, яке погоджене прокурором САП, колишньому заступнику міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича, якого 27 січня поточного року екстрадовано з Грузії застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 45 днів із правом внесення застави у розмірі майже 6 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники злочинного угруповання до складу якого входив зазначений експосадовець, у 2010-2014 роках продавали приватним компаніям скраплений газ, видобутий ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") та ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать НАК "Нафтогаз України") за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населенню, однак насправді перепродували його іншим суб’єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг. Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд гривень.

Дії вищезазначеної особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України, за які передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Слідство триває.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Національне антикорупційне бюро повідомило про екстрадицію з Грузії заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича.

У березні 2017 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що в Грузії заарештували колишнього заступника міністра палива та енергетики України Ігоря Кірюшина. Луценко додав, що суд ухвалив рішення про арешт Кірюшина на 90 діб для прийняття рішення про екстрадицію в Україну.