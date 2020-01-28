Заступника міністра часів Януковича екстрадували в Україну

Із Грузії екстрадовано заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

"27 січня 2020 року у межах кримінального провадження за фактом заволодіння скрапленим газом, що належав ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", із Грузії екстрадовано заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України часів президента Януковича. Експосадовця підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 28 січня ВАКС обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 45 днів із альтернативою внесення застави у розмірі 5,99 млн грн.

За даними слідства, у 2010-2014 роках приватні компанії купували у ПАТ "Укрнафта" (50%+1 акція належать державній НАК "Нафтогаз України") та ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать НАК "Нафтогаз України") скраплений газ за пільговими цінами, встановленими для реалізації газу населення, однак насправді перепродували його іншим суб’єктам господарювання, а ті вже випускали у вільний обіг. Внаслідок таких дій державним підприємствам завдано збитків у розмірі понад 2 млрд грн.

У листопаді 2019 року постановою першого заступника Генерального прокурора України підслідність у зазначеному кримінальному провадженні визначено за Національним бюро. Досудове розслідування вказаних фактів детективи НАБУ здійснюють із моменту передачі матеріалів справи від ГПУ у січні 2020 року.

"Попередньо слідство встановило, що очільником корупційної схеми є відомий бізнесмен, який залучив до її реалізації службових осіб Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службових осіб обласних державних адміністрацій", - зазначають у НАБУ.