Труба оскаржив указ про звільнення у Верховному суді

Роман Труба оскаржив у Верховному суді указ Президента Володимира Зеленського про звільнення його з посади директора Державного бюро розслідувань.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

“Подав позов до Верховного суду про визнання незаконним указу Президента України про дострокове припинення повноважень директора Державного бюро розслідувань”, - написав Труба.

На його думку, “зняття з посади було політичним рішенням, яке з’явилося внаслідок реалізації сценаріїв різних груп”.

“Наразі ДБР стало вершиною моєї професійної кар’єри, тому вважаю дострокове припинення повноважень на посаді директора має отримати, окрім політичної, правову оцінку”, - зазначив ексдиректор бюро.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 грудня підписав указ, яким звільнив з посади директора ДБР Романа Трубу і призначив в.о. керівника Ірину Венедіктову. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.