Пєсков спростовує, що Сурков відійшов від “питань України”

Речник президента РФ Дмитро Пєсков спростував інформацію про зміну стратегії Росії щодо України і наголосив, що Владислав Сурков як помічник президента РФ продовжує займатися «питаннями України».

Про це повідомляє РБК.

«Зараз питаннями України продовжує займатися Сурков, також у міру необхідності ними займається помічник президента Юрій Ушаков», - сказав Пєсков.

Він також заявив, що стратегія РФ щодо України залишається незмінною: «Росія виступала і виступає за налагодження відносин».

Як повідомлялося, 25 січня директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков повідомив, що Владислав Сурков залишив держслужбу «у зв'язку зі зміною курсу на українському напрямку».

Пєсков того дня повідомив, що указу про відставку Суркова з посади помічника президента РФ немає. Водночас, коментуючи можливість того, що новий заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак очолить український напрямок, він сказав, що все залежить від рішення Путіна.