Україна може повернутися до питання миротворців ООН на Донбасі – Єльченко

На певному етапі Україні доведеться виносити на розгляд Ради Безпеки ООН питання про введення миротворців ООН на Донбас.

Про це сказав в інтерв’ю Укрінформу колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

"Ми так і не внесли на розгляд Радбезу проєкт резолюції, який уже написаний – дарма що він не влаштовуватиме Росію", - пояснив Єльченко.

За його словами, це можна пояснити тим, що "політики й дипломати добре розуміли, що домогтися такого рішення на наших умовах майже неможливо, а робити те, що влаштує тільки Росію, не має сенсу".

На певному етапі навіть розмови про миротворців припинилися, нагадав він. Це питання порушувалося, поки працював спецпосланник США з питань України Курт Волкер – "він ще говорив про це з помічником російського президента Сурковим".

Але до цього питання можна повернутися, вважає посол. "Як сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко, у разі, якщо Мінські угоди зовсім не працюватимуть, ми повернемося до плану Б – порушення питання про миротворчу місію ООН, — зазначив він. - Думаю, на якомусь етапі нам таки доведеться вносити відповідний проєкт на розгляд Радбезу і дивитися, яка буде реакція".