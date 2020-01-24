Ізраїль хоче поглиблення співпраці з Україною в IT-сфері та туризмі - Нетаньягу

Ізраїль налаштований на поглиблення співпраці з Україною у сфері IT та туризму, а також на спільну протидію силам та режимам, які зазіхають на демократичні цінності.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу перед початком зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Єрусалимі, що транслювалася наживо на сторінці глави Української держави у Facebook.

"Сьогодні ми зустрілися, щоб обговорити посилення та поглиблення наших відносин ... Ми з вами будемо обговорювати співробітництво у сфері ІТ, у сфері туризму. Ми також обговоримо, як ми можемо спільно протистояти у сьогоднішньому світі проти сил і режимів, які зазіхають на наші демократичні цінності. Сподіваюсь, що наші сьогоднішні переговори відбудуться у дусі дружби і взаєморозуміння", - сказав Нетаньягу.

Він зазначив, що вчора відбулася знакова подія в історії єврейського та українського народів - вшанування пам'яті тих, хто загинув у концентраційному таборі Аушвіц.

"Багато людей там було з Радянського Союзу, і ми безмежно і вічно будемо вдячні вам за ту підтримку, яку ви надавали єврейському народові у протистоянні цим жахливим злочинам і цим трагедіям", - акцентував прем'єр-міністр Ізраїлю.

Він також висловив щирі співчуття українському народові та особисто Президенту Зеленському у зв'язку із збиттям Іраном українського літака.

Нетаньягу нагадав, що відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових ісламської революції, але, за його словами, для ізраїльської сторони від самого початку було зрозуміло, хто винен у цій катастрофі.

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"Вони намагалися це приховати, але зрештою демократичний світ змусив їх визнати цю велику трагедію", - резюмував прем'єр-міністр Ізраїлю.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський перебуває з дводенним робочим візитом в Ізраїлі.