Рябошапка доручив активізувати розслідування корупції в Укроборонпромі

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка доручив керівникам регіональних прокуратур активізувати розслідування кримінальних проваджень за фактами правопорушень на підприємствах ДК"Укроборонпром".

Про це інформує пресслужба відомства.

Крім того, наказом генпрокурора створено міжвідомчу робочу групу у сфері протидії кримінальним правопорушенням в оборонному секторі держави, до складу якої увійшли керівники правоохоронних органів, Міністерства оборони України та ДК "Укроборонпром".

Аналогічні робочі групи будуть створені і на базі регіональних прокуратур. Це дозволить ефективно координувати роботу усіх правоохоронних та контролюючих органів у цьому напрямку, зазначають у ОГП.

Нагляд за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу здійснює новостворена Спеціалізована прокуратура.