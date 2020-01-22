Разумков каже, що депутати й чиновники "мають заслужити" підвищення зарплат

Переглядати заробітну платню чиновникам і депутатам треба лише тоді, коли вони покажуть ефективність своєї роботи.

Про це у середу під час брифінгу у Херсоні заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

"Покажемо ефективність – треба буде приходити до людей і казати: отакий показник нашої роботи, давайте переглядати... заробітні плати. Сьогодні, я думаю, ще так поки що питання не стоїть", - сказав Разумков.

Він зазначив, що наразі зарплата народного депутата прив’язана до прожиткового мінімуму, тому вона зросла у порівнянні з минулим роком на суму близько 3 тисяч гривень.

На думку Разумкова, всі народні депутати, які сьогодні працюють у Верховній Раді, розуміли, на що вони йдуть в тому, що стосується рівня заробітної плати. Комусь може це подобатись, комусь не подобатись, комусь замало, комусь забагато, проте, вважає Голова ВР, треба порівнювати їх заробітну плату з заробітними платами вчителя чи лікаря.

"У мене особисто язик не повернеться казати про те, що треба збільшувати зарплату народному депутату або чиновнику", - наголосив Разумков.

Раніше він категорично заперечив інформацію, яка з'явилася у ЗМІ, про збільшення у 2020 році заробітної плати народним депутатам до 100 і 150 тис. грн на місяць.

Як повідомляв Укрінформ, 22 січня Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков здійснює робочу поїздку до Херсонської області.

У рамках візиту Дмитро Разумков відвідав підприємство "ДАНОН ДНІПРО".

Голова Парламенту, за планом, ознайомиться з навчальною базою Херсонської державної морської академії.