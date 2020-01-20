На Банковій пояснили, чому вимкнули коментарі в Instagram і YouTube

Офіс Президента Володимира Зеленського вимкнув можливість коментування у своїх акаунтах в Instagram і YouTube через численні атаки ботів і рекламу.

Про це пресслужба глави держави повідомила у коментарі “Українській правді”.

"У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу Президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube”, - сказали в пресслужбі.

Водночас зазначається, що залишилась можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв’язку на офіційній сторінці Офісу Президента у Facebook, так само як і на особистих сторінках Зеленського.