Україна планує відкрити посольство в Албанії

Україна має намір цього року відкрити посольство у Тирані в Албанії.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з діючим головою ОБСЄ, Прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рами пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми цього року, наприклад, збираємося відкрити наше посольство в Тирані. Ми довгий час над цим працювали, ми сподіваємося, що цей крок допоможе нашим країнам бути ближче одна до одної”, - зазначив Пристайко.

Міністр також розраховує, що нинішній рік стане “роком розквіту” відносин між Україною та Албанією.

Фото: twitter.com/MFA of Ukraine