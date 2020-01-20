Гончарук анонсував нові призначення в уряді

В уряді плануються нові призначення, зокрема Мінрозвитку громад і територій отримає нового очільника.

Про це заявив глава уряду Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна24".

За його словами, кандидатуру нового глави Мінрозвитку громад і територій вже подано на розгляд та затвердження Верховною Радою.

"Так нові призначення та кадрові зміни будуть. Одне я вже підписав і передав до парламенту - це міністр розвитку громад. Людину на цій позиції буде замінено. Інші призначення теж будуть", - розповів Гончарук.

За його словами, наразі необхідно утворити по всій країні спроможні громади, восени забезпечити в нових громадах місцеві вибори. Для цього має бути координація на найвищому рівні.

"Ми плануємо ввести посаду віцепрем'єр з розвитку громад. Тому що децентралізація у цьому році — пріоритет", - додав він.

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Гончарук прокоментував і появу аудіозапису, нібито, своєї розмови із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

"Зараз дуже важливо, щоб у нас всередині команди не було ніяких непорозумінь. Ми протягом кількох місяців робимо багато таких речей, які створюють багато проблем корупціонерам, хабарникам і очевидно наживаємо собі багато ворогів. ... Думаю, спецслужби розберуться, хто робив запис. Я вважаю, що це злочин і загроза нацбезпеці", - переконаний прем'єр.

Нагадаємо: після публікації цього аудіозапису, за даними ЗМІ, на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.