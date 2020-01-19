Гончарук подякував усім за підтримку і довіру

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук подякував усім, хто за останні дні висловив йому підтримку.

Про це він написав у Twitter.

"За останні дні отримав багато слів підтримки — особисто, телефоном, у повідомленнях та соцмережах. Вдячний кожному з вас за довіру", - зазначив керівник уряду.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським. Співрозмовники, зокрема, обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики Президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, людина з голосом, схожим на голос Прем’єра, каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.

17 січня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив, що написав заяву про відставку і передав її Президенту з правом внесення на розгляд Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський того ж дня розглянув звернення Гончарука про відставку з посади Прем’єр-міністра і вирішив дати шанс уряду, доручивши виконати низку завдань. Серед них - представити главі держави нову концепцію зарплат керівників міністерств, відомств, державних компаній та їхніх заступників з урахуванням ситуації в країні, врегулювати ситуацію з преміями топменеджерів НАК «Нафтогаз України», провести в уряді кадрові зміни, переформатувати окремі центральні органи виконавчої влади, налагодити співпрацю з парламентом.

Крім того, Гончарук пообіцяв Президентові до 4 лютого підготувати проміжний звіт про діяльність Кабміну та представити його в парламенті.