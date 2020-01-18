Найєм: Гончарук точно розуміється на економіці

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук є достатньо фаховим, щоб обіймати посаду голови уряду.

Про це "Радіо Свобода" заявив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, коментуючи власні слова Гончарука на записах, оприлюднених раніше цього тижня.

"Олексій має величезний досвід в тому, що відбувається в уряді. Він працював з усіма міністрами у минулому, у позаминулому уряді. Він був людиною, яка створювала дуже багато речей, які стосувалися дерегуляції. Тому він точно розбирається в економіці. Але, можливо, не так гарно, як інші. Але, знову ж таки, давайте оцінимо за результатами. Якщо результат його роботи буде поганий, не треба буде ніяких плівок", – сказав Найєм.

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Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.