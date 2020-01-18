Найєм: Гончарук точно розуміється на економіці
Про це "Радіо Свобода" заявив заступник гендиректора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм, коментуючи власні слова Гончарука на записах, оприлюднених раніше цього тижня.
"Олексій має величезний досвід в тому, що відбувається в уряді. Він працював з усіма міністрами у минулому, у позаминулому уряді. Він був людиною, яка створювала дуже багато речей, які стосувалися дерегуляції. Тому він точно розбирається в економіці. Але, можливо, не так гарно, як інші. Але, знову ж таки, давайте оцінимо за результатами. Якщо результат його роботи буде поганий, не треба буде ніяких плівок", – сказав Найєм.
Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис, нібито, розмови Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара та економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським.
За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, які приписують Гончаруку, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.