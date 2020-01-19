Пристайко висловив співчуття у зв'язку з загибеллю людей у чеському будинку-інтернаті

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив співчуття у зв'язку з загибеллю вісьмох людей на пожежі у будинку-інтернаті у Чехії.

Про це він написав у Twitter.

"Жахлива трагедія у Чехії. Сьогодні вранці в місті Вейпрти внаслідок пожежі в будинку-інтернаті для людей з інвалідністю загинули вісім людей. Щирі співчуття родинам та близьким загиблих і швидкого одужання всім постраждалим", - зазначив Пристайко.

Як повідомлялося, 19 січня вранці у чеському містечку Вейпрти, що на кордоні з Німеччиною, сталася пожежа в будинку для людей з обмеженими можливостями. Загинуло щонайменше 8 осіб, ще близько 30 дістали поранення.

Причина пожежі встановлюється.