США закликають Росію припинити перешкоджання місії ОБСЄ на Донбасі
Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"США закликають Росію наказати своїм підручним, щоб вони припинили утиски щодо Спеціальної моніторингової місії, як того вимагають зобов'язання Москви в рамках Мінських домовленостей", - заявив він.
Американський дипломат зазначив, що перешкоджання роботі місії ОБСЄ в Україні продовжується, оскільки "російські маріонетки перешкоджають пересуванню спостерігачів". Крім того, СММ повідомляла про низку випадків глушіння та стрільби із стрілецької озброєння в напрямку безпілотників місії.
Гілмор також закликав утримуватися "від будь-яких спроб перешкоджання роботі або пошкодження дороговартісних БПЛА місії, придбаних платниками податків держав-учасниць цієї Постійної ради".
Як повідомляв Укрінформ, протягом грудня 2019 року було зафіксовано понад 60 випадків, коли бойовики російських збройних формувань перешкоджали роботі місії СММ ОБСЄ в Україні. Також були неодноразово зафіксовані випадки обстрілів БПЛА Місії під час їх польотів над окупованими Росією районами Донбасу.