США закликають Росію припинити перешкоджання місії ОБСЄ на Донбасі

Сполучені Штати Америки закликають Росію наказати підконтрольним збройним формуванням на Донбасі не перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це заявив очільник місії США при ОБСЄ посол Джеймс Гілмор під час засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США закликають Росію наказати своїм підручним, щоб вони припинили утиски щодо Спеціальної моніторингової місії, як того вимагають зобов'язання Москви в рамках Мінських домовленостей", - заявив він.

Американський дипломат зазначив, що перешкоджання роботі місії ОБСЄ в Україні продовжується, оскільки "російські маріонетки перешкоджають пересуванню спостерігачів". Крім того, СММ повідомляла про низку випадків глушіння та стрільби із стрілецької озброєння в напрямку безпілотників місії.

Гілмор також закликав утримуватися "від будь-яких спроб перешкоджання роботі або пошкодження дороговартісних БПЛА місії, придбаних платниками податків держав-учасниць цієї Постійної ради".

Як повідомляв Укрінформ, протягом грудня 2019 року було зафіксовано понад 60 випадків, коли бойовики російських збройних формувань перешкоджали роботі місії СММ ОБСЄ в Україні. Також були неодноразово зафіксовані випадки обстрілів БПЛА Місії під час їх польотів над окупованими Росією районами Донбасу.