У Раді склав присягу новий депутат
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"16 січня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 в загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі Санченка Олександра Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і запросив Санченка до трибуни парламенту для складання присяги.
Олександр Санченко увійшов до Ради замість Ірини Венедіктової, яку Президент призначив т.в.о. директора Державного бюро розслідувань.
Олександр Санченко до обрання народним депутатом був директором із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.