У Раді склав присягу новий депутат

Народний депутат Олександр Санченко склав присягу у залі Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"16 січня 2020 року Центральна виборча комісія зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 в загальнодержавному одномандатному виборчому окрузі Санченка Олександра Володимировича, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу", - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і запросив Санченка до трибуни парламенту для складання присяги.

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Олександр Санченко увійшов до Ради замість Ірини Венедіктової, яку Президент призначив т.в.о. директора Державного бюро розслідувань.

Олександр Санченко до обрання народним депутатом був директором із урядових відносин і корпоративної соціальної відповідальності фестивалю Atlas Weekend.