Разумков закрив Раду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє пленарне засідання парламенту у четвер, 16 січня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вечірнє засідання оголошую закритим", - сказав спікер.
Як повідомляв Укрінформ, Рада на засідання 16 січня ухвалила, зокрема, рішення про відновлення участі української делегації у роботі ПАРЄ. Також депутати ухвалили закони про загальну середню освіту, щодо вдосконалення адміністрування податків, щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу та інші.