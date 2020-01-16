Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив вечірнє пленарне засідання парламенту у четвер, 16 січня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вечірнє засідання оголошую закритим", - сказав спікер.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада на засідання 16 січня ухвалила, зокрема, рішення про відновлення участі української делегації у роботі ПАРЄ. Також депутати ухвалили закони про загальну середню освіту, щодо вдосконалення адміністрування податків, щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу та інші.