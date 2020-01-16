Зеленський призначив двох заступників керівника ДУС

Зеленський призначив двох заступників керівника ДУС

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Грабовську та Ігоря Лисого заступниками керівника Державного управління справами.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Як зазначається в документах, Грабовську та Лисого призначено заступниками керівника ДУС з дати початку фактичного виконання посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 листопада 2019 року оголосив конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами і затвердив його умови.

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В умовах конкурсу були прописані посадові обов’язки заступника та умови оплати праці, за яких посадовий оклад становить 29 029 гривень.

Державне управління справами - єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн. В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ та організацій.

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Марія Грабовська раніше очолювала "Адвокатське бюро "Марії Грабовської", Ігор Лисий був генеральним директором держпідприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек".

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