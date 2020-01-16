Зеленський призначив двох заступників керівника ДУС

Президент України Володимир Зеленський призначив Марію Грабовську та Ігоря Лисого заступниками керівника Державного управління справами.

Відповідні укази оприлюднені на сайті глави держави.

Як зазначається в документах, Грабовську та Лисого призначено заступниками керівника ДУС з дати початку фактичного виконання посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 18 листопада 2019 року оголосив конкурс на зайняття посади заступника керівника Державного управління справами і затвердив його умови.

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В умовах конкурсу були прописані посадові обов’язки заступника та умови оплати праці, за яких посадовий оклад становить 29 029 гривень.

Державне управління справами - єдиний орган з матеріально-технічного, соціально-побутового, лікувально-профілактичного забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Ради національної безпеки і оборони та інших державних органів, вищих посадових осіб зарубіжних країн. В управлінні ДУС перебуває понад 60 державних підприємств, установ та організацій.

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Марія Грабовська раніше очолювала "Адвокатське бюро "Марії Грабовської", Ігор Лисий був генеральним директором держпідприємства України "Міжнародний дитячий центр "Артек".