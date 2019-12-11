Зеленський скоротив штат ДУС

Зеленський скоротив штат ДУС

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський затвердив граничну чисельність працівників Державного управління справами у кількості 155 штатних одиниць.

Відповідний указ №895/2019 опублікований на сайті глави держави.

“Затвердити граничну чисельність працівників Державного управління справами в кількості 155 штатних одиниць”, - ідеться в документі.

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Водночас Президент скасував відповідну статтю указу від 26 квітня 2012 року № 288, згідно з яким гранична чисельність працівників ДУС становила 165 штатних одиниць.

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