Гончарук не бачить підстав для ротацій в уряді

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не вбачає підстав для ухвалення кадрових рішень за результатами чотирьох місяців роботи уряду.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання про те, чи ухвалюватимуться "окремі кадрові рішення" щодо деяких міністрів за результатами чотирьох перших місяців роботи уряду, Гончарук сказав: "Я не бачу для цього підстав. Діяльність кожного з міністерств потрібно оцінювати за адекватний період, на мою думку, це мінімум півроку".

На запитання, чи може він назвати найефективніші міністерства і аутсайдери, Прем'єр-міністр зазначив, що не вважає за потрібне публічно давати оцінку роботі своїх колег. За його словами, у кожному міністерстві дуже специфічна ситуація: десь більш-менш стабільна, а "когось всередині "колошматить", бо вони готуються до стрибка".

"Я вважаю, що у нас дуже сильний уряд, з кожним днем міністри набувають досвіду, посилюють команду і спроможності. Цей уряд буде щодня зростати і ставати більш ефективним", - переконаний Гончарук.

Він додав, що має намір у лютому 2020 року уперше поставити питання щодо ефективності роботи КМУ. Тоді ж буде проміжний звіт уряду в парламенті.