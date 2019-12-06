Уряд вимагає від Укрзалізниці “почистити” кадри, щоб не було корупції

Уряд вимагає від Укрзалізниці “почистити” кадри, щоб не було корупції

Укрінформ
Кабінет міністрів закликає наглядову раду АТ "Укрзалізниця" переглянути ефективність роботи менеджменту та ухвалити відповідні кадрові рішення для припинення корупції.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, як уряд, уже звернулися до наглядової Ради для того, щоб вона переглянула ефективність роботи менеджменту Укрзалізниці і прийняла відповідні кадрові рішення", - сказав Гончарук.

Прем'єр-міністр додав, що уряд наполягає, щоб корупція в Укрзалізниці була негайно припинена, і робить усе залежне, щоб це відбулося якнайшвидше.

"На мою думку, в Укрзалізниці ситуація складна... Ми виходимо з того, що на місцях продовжується, в окремих випадках, корупція. Проте нам потрібно враховувати, що в Укрзалізниці існує незалежна наглядова рада, яка впливає на менеджмент безпосередньо", - сказав Гончарук.

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Він очікує, що вже до кінця цього року ситуація в компанії серйозно зміниться.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України найближчим часом ухвалить кадрові рішення щодо АТ "Укрзалізниця" через корупцію всередині компанії.

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