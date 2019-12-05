Укрзалізниця шукає компанію для страхування пасажирів

АТ "Укрзалізниця" розпочала конкурс з відбору страхової компанії для надання послуг обов’язкового страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"АТ "Укрзалізниця" запрошує страхові компанії взяти участь у відкритому конкурсі з відбору страховика, що надаватиме послуги обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті", - йдеться у повідомленні.

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Заявки від страхових компаній приймаються до 17:00 18 грудня 2019 року.

З умовами участі в конкурсі можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.