Клімкін очолив нову програму в Українському інституті майбутнього

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін очолив нову Програму європейських, регіональних та російських досліджень аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

Про це повідомив сайт аналітичного центру.

"До команди Українського інституту майбутнього (UIF) приєднався український політик, дипломат, а також міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін. Він керуватиме Програмою європейських, регіональних та російських досліджень, яку UIF запроваджує з січня цього року", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували в аналітичному центрі, метою Програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.

Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір.

Український інститут майбутнього - незалежний аналітичний центр, заснований влітку 2016 року. До складу його засновників входять заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, політологи і журналісти Юрій Романенко і Тарас Березовець, бізнесмени і громадські діячі Ігор Ліскі, Олексій Скрипник та Анатолій Амелін.