Клімкін очолив нову програму в Українському інституті майбутнього
Про це повідомив сайт аналітичного центру.
"До команди Українського інституту майбутнього (UIF) приєднався український політик, дипломат, а також міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін. Він керуватиме Програмою європейських, регіональних та російських досліджень, яку UIF запроваджує з січня цього року", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували в аналітичному центрі, метою Програми буде системне моделювання викликів, що постають перед Україною у сферах безпеки та зовнішньої політики, підготовка сценаріїв і стратегічних рекомендацій щодо менеджменту існуючих та потенційних ризиків для політичних і бізнесових кіл.
Основними напрямками досліджень будуть протидія російській агресії проти України, Чорноморська безпека, позиціонування України в регіоні Центральної і Східної Європи та комплексна інтеграція в європейський та трансатлантичний простір.
Український інститут майбутнього - незалежний аналітичний центр, заснований влітку 2016 року. До складу його засновників входять заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, політологи і журналісти Юрій Романенко і Тарас Березовець, бізнесмени і громадські діячі Ігор Ліскі, Олексій Скрипник та Анатолій Амелін.