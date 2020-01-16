Милованов каже, що мета атаки на Гончарука - замінити його на “більш лояльного” прем’єра

Чергова атака на Прем`єр-міністра Олексія Гончарука іде від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов написав у Facebook.

“Олексій - найкращий прем`єр-міністр за всю історію України. І я це доведу це вам фактами. Немає корупції в уряді, немає дерибану позицій, немає дерибану бюджету, немає дерибану державних підприємств. Немає квот в політичних призначеннях. В моєму міністерстві всі призначення та звільнення роблю я. Такого в Україні ніколи не було. Завжди вкручували смотрящих.... Як я інтерпретую те, що відбувається зараз? Зараз іде чергова атака на прем'єр-міністра від тих, хто хоче поставити на його місце нечесну і більш лояльну людину”, - написав Милованов та додав, що “корупціонери програють, бо їх час вже пройшов”.

Міністр підкреслив, що опоненти “лякають всіх економічною кризою, якої немає”. За його словами, у ІІ і ІІІ кварталах темпи зростання ВВП перевищили 4% і були одними з найвищих у Європі. В четвертому кварталі зростання продовжувалося, хоча очікуються результати, нижчі, ніж 4 відсотки, додав Милованов.

Також він стверджує, що “зміцнення обмінного курсу та накопичення міжнародних резервів (до 7-річного максимуму - 25 млрд доларів) відображають стрімке покращення оцінок української економіки населенням, бізнесом і нерезидентами, а також покращення стану поточного рахунку платіжного балансу”. Дефіцит поточного рахунку за 11 місяців 2019 скоротився до 3.4 млрд дол. США (з 4.2 млрд дол. США за 11 місяців 2018 років), тоді як приплив прямих іноземних інвестицій зріс до 2.5 млрд доларів за цей же період. А інфляцію спільними зусиллями уряду та НБУ вдалося знизити до нижньої межі цільового коридору 4,1%, - підкреслив міністр.

“Ми не боїмося викликів, ми робимо правильні і, інколи, непопулярні речі - такі як законопроєкт про працю. Це все потрібно було зробити 20 років назад і тоді б ми сьогодні мали успішну країну. Ми діємо швидко і це не подобається багатьом. Хай зляться, хай намагаються нас скинути - це нормально. У них не вийде”, - вважає Милованов.

Як повідомлялося, 15 січня на YouTube-каналі "Як обдурити президента" був опублікований аудіозапис з нібито розмовою Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з Президентом Володимиром Зеленським.

На аудіозаписі людина з голосом, схожим на Гончарука, говорить про те, що у Президента дуже примітивне розуміння економічних процесів.

За даними ЗМІ, після публікації цього аудіозапису на засіданні фракції партії "Слуга народу" сталася сварка. Депутати обурилися висловлюваннями, нібито, Гончарука, а деякі запропонували висловити недовіру голові уряду.