Шукаємо нових, а не "своїх" - Офіс генпрокурора набирає команду

В Офісі генерального прокурора з наступного тижня розпочинають прийом документів на вакантні посади.

Про це повідомляється на сторінці установи у Facebook.

"Ми шукаємо професійних та доброчесних фахівців, які не працювали в старій прокуратурі і мають потенціал ефективно працювати та стати майбутнім нової прокуратури", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо особа має профільну освіту, бездоганну репутацію та прагне зробити кар’єрний крок вперед "і почати змінювати систему зсередини – це ідеальна нагода стати частиною команди Офісу генерального прокурора".

Детальніше дізнатись про умови добору можна за посиланням.

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 2 січня, розпочав свою роботу Офіс генерального прокурора України.