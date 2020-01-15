Рябошапка обговорив з послами G7 розслідування катастрофи літака МАУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка обговорив з послами країн «Великої сімки» питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у середу, 15 січня 2020 року, зустрівся з послами країн «Великої сімки» (G7). Під час зустрічі було обговорено питання щодо розслідування катастрофи літака компанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони також обмінялися позиціями щодо санкцій ЄС, застосованих до колишніх високопосадовців.

Крім того, генпрокурор повідомив про результати і подальші кроки реформування прокуратури.

Як повідомлялося, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака. Проте 11 січня Іран заявив, що український авіалайнер був випадково збитий військовими.

ФОТО: Офіс генпрокурора