Екснардепа Дзензерського оголосили у розшук

Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук колишнього народного депутата Дениса Дзензерського.

Про це свідчать дані у "Розшукових обліках МВС".

Зазначається, що дата зникнення Дзензерського - 5 грудня 2019 року, стаття звинувачення - ч. 1 ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

Запобіжний захід, як зазначається, до Дзензерського не застосовувався.

Як повідомлялося, у липні 2017 року САП направляла до ГПУ подання на зняття недоторканності з Дзензерського за підозрою в декларуванні недостовірної інформації. За інформацією тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, нардеп вніс недостовірні дані в декларацію про доходи.

У листопаді 2017 року у САП повідомили, що ГПУ повернула на доопрацювання подання на притягнення до відповідальності народного депутата Дзензерського до САП.

У лютому 2018 року НАЗК направило до НАБУ висновки за результатами перевірки декларацій за 2015 та 2016 роки народного депутата Дзензерського.

За даними НАЗК, депутат не вказав у декларації дійсні на кінець звітного періоду фінансові зобов’язання перед трьома банківськими установами на загальну суму майже 3,2 млрд грн.

Як заявили у НАЗК, такі зобов’язання виникли у народного депутата на підставі рішень Бабушкінського та Жовтневого райсудів Дніпропетровська, що набули законної сили та якими ухвалено стягнути з народного депутата як поручителя у зобов’язаннях заборгованість за кредитними договорами.

У НАЗК також повідомили, що такі фінансові зобов’язання Дзензерський не зазначив і в декларації за наступний рік. Враховуючи рішення судів, які набули законної сили у 2016 році, їхній розмір на кінець звітного періоду становив уже близько 4,8 млрд грн.

Окрім того, НАЗК повідомило, що в декларації за 2015 рік народний депутат задекларував дохід у вигляді подарунка у сумі 35 млн грн, а законність підстав набуття не підтвердив доказами.

19 листопада САП повідомила, що НАБУ оголосило про підозру у недостовірному декларуванні на 4,7 млрд грн екснардепу.

Як повідомило Укрінформу джерело в САП, йшлося про ексдепутата Верховної Ради 8-го скликання Дениса Дзензерського (фракція партії "Народний фронт").